LG Energy Solution strebt an, das Gebäude seines Joint-Venture-Werks für E-Auto-Batterien im US-amerikanischen Bundesstaat Ohio an seinen Partner Honda zu veräußern. Die Produktion in Regie des Joint Ventures soll dort zwar wie gehabt anlaufen, LG Energy Solution will durch die Milliarden-Transaktion aber seine Kapitalbelastung reduzieren. Laut "The Korea Herald" soll der Verkauf dem südkoreanischen Batteriekonzern 4,2 Billionen Won (rund 2,5 Milliarden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
