NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Infineon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. David Dai bleibt in einer am Montag vorliegenden Studie optimistisch für den Chipkonzern. Das Geschäft rund um Power-Chips für KI-Server bleibe der wichtigste Treiber./mis/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 21:37 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.01.2026 / 20:30 / UTC

