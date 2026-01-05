Berlin - Außenminister Johann Wadephul (CDU) hat vor seiner ersten Auslandsreise des Jahres nach Litauen die Bedeutung eines starken europäischen Zusammenhalts hervorgehoben. "Es gilt, der Bedrohung durch Russland durch einen starken europäischen Zusammenhalt zu begegnen", sagte er am Montag. "Dafür ist es entscheidend, dass wir bereit sind, uns und unsere Freiheit eigenständiger zu verteidigen."



Deutschland und Litauen seien sich in dieser Lage vollkommen einig: "Uns hilft nur entschlossenes Handeln, um Russland von seinem Kurs immer weiterer Eskalation abzubringen", so Wadephul. "Um das zu erreichen, arbeiten wir Hand in Hand mit Litauen und unseren Partnern in Nato und EU - mit mehr Kontrollen auf der Ostsee, mit höherer Wachsamkeit und mit Investitionen in robustere Infrastruktur." Die Nato-Mission Baltic Sentry habe sich dafür schon jetzt bewährt.



"Bei meinen Gesprächen in Litauen wird es unter anderem auch darum gehen, in der Abwehr der vielfältigen russischen Bedrohungen - für Vilnius wie für Berlin - noch enger zusammenzuarbeiten", kündigte der Minister an. In Litauen besuche er dafür auch die im Aufbau befindliche deutsche Brigade. "Dass Deutschland zum ersten Mal eine solche Truppe im Ausland stationiert, ist ein Zeichen für den Ernst der Lage, aber auch für die Ernsthaftigkeit des Entschlusses, unseren Freunden und Alliierten beizustehen."





