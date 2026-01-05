© Foto: Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Große Investitionen, starke Marktstellung und KI als langfristiger Wachstumstreiber: Analysten von Goldman Sachs sehen TSMC klar unter den Qualitätsgewinnern des Sektors.Die Aktie der Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) hat zum Wochenstart den stärksten Tagesanstieg seit April verzeichnet. Auslöser war eine deutlich bullishe Einschätzung von Goldman Sachs Group, die ihr Kursziel um 35 Prozent auf 2.330 Taiwan-Dollar anhob und damit auf ein weiteres Jahr mit robustem Wachstum verwies. In Taipeh legte die Aktie zeitweise um bis zu 6,9 Prozent zu und erreichte ein neues Rekordhoch, bevor sie den Handel schließlich mit einem Plus von 2,3 Prozent beendete. Der weltweit größte …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE