DOW JONES--Die Bundeswehr hat bei Rheinmetall zusätzliche Munition für Schützenpanzer bestellt. Der neue Auftrag habe ein Volumen von mehreren hundert Millionen Euro, teilte der Rüstungskonzern in Düsseldorf mit. Mit einer mittel sechsstelligen Zahl zusätzlicher Patronen des Kalibers 30 Millimeter für den Schützenpanzer Puma sei das Volumen eines Rahmenvertrags von 2022 erweitert worden, hieß es weiter.

Erst kürzlich hatte die Bundeswehr KNDS und Rheinmetall mit der Lieferung von 200 zusätzlichen Puma-Schützenpanzern beauftragt.

January 05, 2026 03:22 ET (08:22 GMT)

