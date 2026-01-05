Mit flexiblen Netzanschlussverträgen können mehr Erneuerbaren-Anlagen ans Netz gebracht werden. Gemeinsam mit der Forschungsstelle für Energiewirtschaft will der Verteilnetzbetreiber nun neuartige Anschlussmöglichkeiten prüfen, die sich an der tatsächlichen Netzauslastung orientieren. Flexible Netzanschlussvereinbarungen, auch bekannt als Flexible Connection Agreements (FCAs), sind eine Möglichkeit, in bereits ausgelasteten Netzregionen weitere Erzeugungsanlagen anzuschließen. Bislang werden bei dieser Art von Vereinbarungen meist bestimmte Einspeisezeiten ausgeschlossen, beispielsweise wenn die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
