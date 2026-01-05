Zürich - Die Stimmung bei den Schweizer Industrieunternehmen hat sich im Dezember erneut eingetrübt. Die seit drei Jahren anhaltende Durststrecke setzt sich damit fort. Dagegen hellte sich das Bild im Dienstleistungssektor merklich auf. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für die Industrie gab im Dezember im Vergleich zum Vormonat um 3,9 Zähler nach auf 45,8 Punkte, wie die Grossbank UBS und der Einkauf-Fachverband Procure.ch am Montag mitteilten. Er ...Den vollständigen Artikel lesen ...
