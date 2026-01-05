Der Großteil der Finanzmittel in Höhe von 814 Millionen Euro wird für C-Location-Batteriespeicher verwendet, die in Kombination mit Photovoltaik- oder Windkraftanlagen entstehen. Das Geld stammt aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. von ESS News Das spanische Ministerium für ökologischen Wandel und demografische Herausforderungen (MITECO) hat 126 Batteriespeicher-Projekte ausgewählt, die insgesamt mit insgesamt 818,3 Millionen Euro aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE 2021-2027) gefördert werden sollen. Die Ausschreibung stieß auf großes Interesse: Es gingen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
