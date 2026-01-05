Angesichts neue Rekordwerte für Genehmigungen und überzeichneter Ausschreibungsrunden in vergangenen Jahr erwartet der Bundesverband Windenergie, dass der Windenergieausbau in 2026 an Fahrt gewinnt. Die deutsche Windenergie-Branche hat im vergangenen Jahr neue Bestmarken für Genehmigungen und Zuschläge in den Ausschreibungen für neue Windenergieanlagen erzielt. Das hat der Bundesverband Windenergie (BWE) mitgeteilt. "Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: Windenergie ist das starke Rückgrat im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
