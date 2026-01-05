Zürich - Das Verkehrsaufkommen am Flughafen Zürich hat 2025 weiter zugenommen. Gegenüber dem Vorjahr stieg die Zahl der Flugbewegungen um 4 Prozent. Damit wurde das bisherige Rekordniveau von 2019, also vor der Corona-Pandemie, nahezu erreicht. Bei den Passagierzahlen dürfte 2025 ein Rekordjahr gewesen sein. Insgesamt starteten und landeten im vergangenen Jahr 266'202 Flugzeuge in Zürich, wie aus von der Nachrichtenagentur AWP ausgewerteten Daten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
