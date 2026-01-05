Airbus SE hat sein gesenktes Lieferziel für 2025 von etwa 790 Flugzeugen erreicht, was über unseren und den Schätzungen anderer Branchenexperten liegt, die schwächere Auslieferungen aufgrund des langsamen Starts in den Monat erwartet hatten. Infolgedessen erscheint die finanzielle Guidance für das Geschäftsjahr 2025 in Bezug auf EBIT und FCF nun als realisierbar. Das EPS könnte weiterhin positiv überraschen, unterstützt durch Gewinne aus der 10,6%igen Beteiligung an Dassault, obwohl dieser Beitrag nicht operativ ist. Gleichzeitig schafft dies einen negativen Basis-Effekt für das folgende Jahr. Der Fokus verlagert sich nun auf die Auftragseingänge, bei denen die Dynamik nachlässt und Airbus das Risiko eingeht, zum ersten Mal seit sechs Jahren das jährliche Auftragsrennen gegen Boeing zu verlieren. Darüber hinaus bleibt COMAC ein unterschätztes Wettbewerbsrisiko für die mittelfristige Perspektive bei aktuellen Rekordbewertungen. Die heutige Kursbewegung von 2% scheint wie eine Erleichterungsrallye. Kursziel unverändert bei 167,00 EUR. VERKAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/airbus-se
