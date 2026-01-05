HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MWB Research hat das Kursziel für Nordex von 33 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nordamerika kristallisiere sich zu einem neuen starken Wachstumsmotor heraus, schrieb Leon Mühlenbruch am Montag nach den jüngsten Aufträgen für den Windturbinenhersteller aus Kanada./ajx/mis
