Die Uran-Nachfrage soll in den kommenden Jahren durch die Decke gehen. Eine Verdoppelung wäre keine Überraschung. Gleichzeitig soll das Uran aus westlichen Regionen kommen. Das ist Herausforderung und Chance für die Branche. Stallion Uranium ist noch ein Geheimtipp. Dies dürfte sich bald ändern. Während in den USA neue Kernkraftwerke geplant und alte wieder hochgefahren werden, setzen die KI-Rechenzentren auf Gaskraftwerke. Daran verdient sich Siemens Energy derzeit eine goldene Nase. Heute wird das Unternehmen Quartalszahlen vorlegen. Bereits bekannt ist, dass der Konzern 1 Mrd. USD in den USA investieren will. Drohen Überkapazitäten? Der Nordex-Aktie geht etwas die Luft aus. Dazu trägt ein zurückhaltender Analystenkommentar bei. Gleichzeitig startet man mit einer ganzen Reihe an Aufträgen ins neue Jahr.

Den vollständigen Artikel lesen ...