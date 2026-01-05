Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist mit Verlusten ins neue Jahr gestartet. Dabei wird der Leitindex SMI vor allem von seinem defensiven Charakter gebremst, während konjunktursensitive und insbesondere Tech-Aktien teils stark gesucht sind. Trotz der Ereignisse in Venezuela sei der Risikoappetit der Investoren derzeit intakt, heisst es in Marktkreisen. Entsprechend notieren auch die wichtigsten Handelsplätze in Europa im Plus, allen voran der DAX ...Den vollständigen Artikel lesen ...
