Die Extreme auf dem Strommarkt in Deutschland haben 2025 weiter zugenommen. Niedrigpreis- und Hochpreiszeiten haben zugenommen und auch Stunden mit Negativpreisen lagen auf Rekordniveau. Mit 573 Stunden an Negativpreisen an der Strombörse brachte das Jahr 2025 in Deutschland einen neuen Rekord. Das hat eine Auswertung der Day-Ahead-Preise an der Strombörse durch den Stromanbieter Naturstrom AG ergeben. Zugleich stiegen die Day-Ahead-Preise im vergangenen Jahr in 162 Stunden auf mehr als 200 Euro ...Den vollständigen Artikel lesen ...
