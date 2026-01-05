Datum der Anmeldung:
22.12.2025
Aktenzeichen:
B1-183/25
Unternehmen:
Edge Technologies GmbH, Berlin; Catella Project Management GmbH, Düsseldorf; Erwerb von Anteilen an und gemeinsamer Kontrolle über die SIL BERlin GmbH, Düsseldorf
Produktmärkte:
Gewerbeimmobilien, Wohnimmobilien
22.12.2025
Aktenzeichen:
B1-183/25
Unternehmen:
Edge Technologies GmbH, Berlin; Catella Project Management GmbH, Düsseldorf; Erwerb von Anteilen an und gemeinsamer Kontrolle über die SIL BERlin GmbH, Düsseldorf
Produktmärkte:
Gewerbeimmobilien, Wohnimmobilien
© 2026 Bundeskartellamt