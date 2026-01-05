Alle Jahre wieder…stresse ich zur Adventszeit ins Bundeshaus durch die Berner Marktgasse, wobei mir das Stressen durch betont schlendernde Bernerinnen und Berner, diverse posaunende Grüppchen der Heilsarmee und den ein oder anderen Marronistand erschwert wird. Von meinem Zimmer in Bern, vorbei an leuchtenden Schneemännern im Garten der Nachbarn (welch ein Kitsch), an Weihnachtsmärkten, die inzwischen eher Streetfoodmärkten gleichen (warum jetzt Bao ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab