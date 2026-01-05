Neues Jahr, neues Kurshoch: Der Start ins Börsenjahr 2026 hätte für die Chipbranche kaum besser ausfallen können. Vor allem für ASML war es ein Auftakt nach Maß: Die Aktie kletterte auf über 1024 Euro und erreichte damit ein neues Allzeithoch. Die Begeisterung für alles, was mit Künstlicher Intelligenz (KI) zu tun hat, die bereits 2025 wesentlich geprägt hatte, hält also weiter an. Die Branche hatte bekanntlich dank der weltweiten KI-Expansion und der massiven Rechenzentrumsinvestitionen der großen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
