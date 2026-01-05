Die Aktien der Rückversicherer stehen zum Wochenstart unter Druck. Munich Re, Hannover Rück und Swiss Re geben am Montag spürbar nach. Bereits am Freitag mussten sie deutliche Minuszeichen hinnehmen. DER AKTIONÄR zeigt, was hinter der Kursschwäche zum Jahresstart steckt - und ob Anleger jetzt nervös werden müssen.Hannover Rück und Munich Re zählen am Montag zu den größten Verlierern im DAX. Auch der Schweizer Konkurrent Swiss Re steht zum Wochenstart unter Druck. Belastend wirkt vor allem der zunehmende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär