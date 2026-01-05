Der unabhängige Stromerzeuger Gülermak Renewables aus der Türkei kauft drei Agri-Photovoltaik-Projekte in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Sachsen-Anhalt vom schwedischen Projektentwickler Orrön Energy. Das schwedische Erneuerbare-Energien-Unternehmen Orrön Energy Greenfield AB hat drei Agri-PV-Projekte an die Gülermak Renewables Deutschland Holding GmbH verkauft. Bei Agri-PV werden Solarstromerzeugung und landwirtschaftliche Nutzung auf derselben Fläche kombiniert. Die Projekte befinden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
