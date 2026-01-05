Zürich - Per 1. Januar 2026 hat Stephan Bolliger das Präsidium des Verwaltungsrats von BDO übernommen. Gleichzeitig werden Michael Bitzi, neuer Leiter der Region Zentralschweiz, und Matthias Hildebrandt, neuer Leiter der Region Mittelland, Teil der Geschäftsleitung. Sie folgen auf Peter Baumgartner und Harry Affolter, die BDO nach vielen Jahren erfolgreicher Tätigkeit verlassen. Der neue Verwaltungsratspräsident von BDO heisst Stephan Bolliger. Er ...Den vollständigen Artikel lesen ...
