Zürich - Die Börsenbetreiberin SIX ist im Handelsgeschäft im vergangenen Jahr klar gewachsen. Sowohl hierzulande als auch in Spanien legten die Volumen zu. Der Handelsumsatz an der SIX Swiss Exchange stieg um 12,8 Prozent auf 1135 Milliarden Franken, wie die SIX am Montag mitteilte. Dabei nahm das Aktien-Segment um 10,5 Prozent auf 874,8 Milliarden und das ETF-Segment um fast die Hälfte auf 124,3 Milliarden zu. An der spanischen BME Exchange, die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab