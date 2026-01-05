Bern - Der Bundesrat sperrt vorsorglich und per sofort allfällige Vermögenswerte des von den USA festgenommenen venezolanischen Staatschefs Nicolás Maduro in der Schweiz. Betroffen sind zudem Personen aus Maduros Umfeld. Die Massnahme soll künftige Rechtshilfeverfahren von Venezuela ermöglichen. Der Bundesrat beschloss die vorsorgliche Sperrung am Montag, wie das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) mitteilte. Die Landesregierung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
