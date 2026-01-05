Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der Goldbestand der börsengehandelten Inhaberschuldverschreibung Xetra-Gold (ISIN DE000A0S9GB0/ WKN A0S9GB) lag zum Jahresende 2025 bei 172,8 Tonnen (Vorjahr: 166,5 Tonnen), so die Deutsche Börse Commodities GmbH.Im Jahresverlauf sei der Goldpreis deutlich gestiegen, die Zuflüsse hätten in diesem Zeitraum aber eine geringere Dynamik aufgewiesen. Der Preis für ein Gramm Gold sei im Laufe des Jahres auf über 122 Euro gestiegen und habe zum Jahresende bei 120,30 Euro gelegen. Das verwaltete Vermögen von Xetra-Gold sei auf 20,8 Mrd. Euro gestiegen, was einem deutlichen Plus gegenüber dem Vorjahr entspreche. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 fondscheck.de