Nina Hentschel, Mitglied der Vorstände der ERGO Kranken und DKV Deutsche Krankenversicherung, geht zur Zurich Gruppe Deutschland. Sie folgt auf Ulrich Christmann und wird neue Vertriebsvorständin "Privat- & Gewerbekunden". Den Vorstandsbereich übernimmt Hentschel spätestens ab September. Die Zurich Gruppe Deutschland bekommt mit Nina Henschel eine neue Vertriebsvorständin "Privat- & Gewerbekunden". Die 49-Jährige wird diesen Vorstandsbereich spätestens zum 01.09.2026 übernehmen und ist künftig Teil ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact