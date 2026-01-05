2025 war ein durchwachsenes Jahr für Tesla: Während die Aktie infolge der Robotaxi-Fantasie beinahe auf Rekordhoch notierte, enttäuschten das Kerngeschäft mit einem Auslieferungsrückgang und verfehlte die Erwartungen. Jüngste Zahlen aus dem weltgrößten Automarkt China verdeutlichen den Ernst der Lage - doch liefern auch einen kleinen Lichtblick.Im Zentrum der Entwicklung steht Teslas größte Gigafactory in Shanghai. Die Fabrik ist der wichtigste Produktionsstandort außerhalb der USA und zugleich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär