DJ Novo Nordisks Wegovy-Abnehmpille flächendeckend in USA verfügbar

Von Dominic Chopping

DOW JONES--Zwei Wochen nach der Zulassung ist die neue Wegovy-Abnehmpille von Novo Nordisk flächendeckend in den USA verfügbar. Dies teilte der dänische Pharmakonzern am Montag mit.

Die Tablette - eine orale Variante der bekannten Wegovy-Spritze - ist bei über 70.000 US-Apotheken wie CVS und Costco sowie bei diversen Telemedizinanbietern wie Ro, LifeMD, Weight Watchers, NovoCare Pharmacy und GoodRx verfügbar.

Die Aktie des Unternehmens notierte im europäischen Nachmittagshandel 3,1 Prozent fester. Seit der Zulassung durch die US-Arzneimittelbehörde FDA am 22. Dezember hat das Papier rund 12 Prozent zugelegt.

Die einmal täglich einzunehmende Tablette ist das erste orale GLP-1-Abnehmpräparat auf dem Markt. Der Konkurrent Eli Lilly hat erst kürzlich die US-Zulassung für seine eigene GLP-1-Abnehmtablette beantragt.

Die Wegovy-Tablette wird zu einem Preis von 149 Dollar pro Monat für die Anfangsdosis von 1,5 Milligramm verkauft. Die 4-Milligramm-Dosis ist bis zum 15. April ebenfalls für 149 Dollar pro Monat erhältlich, danach steigt der Preis auf 199 Dollar pro Monat.

Die höchsten Dosierungen von 9 und 25 Milligramm sollen nach Unternehmensangaben 299 Dollar pro Monat kosten.

Studien zur Wegovy-Tablette haben gezeigt, dass Patienten bei konsequenter Einnahme über 64 Wochen durchschnittlich 16,6 Prozent ihres Gewichts verlieren, sofern die Einnahme mit einer kalorienreduzierten Diät und mehr Bewegung einhergeht.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/sha

(END) Dow Jones Newswires

January 05, 2026 09:00 ET (14:00 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.