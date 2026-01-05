Anzeige
Montag, 05.01.2026
Rohstoff-Bombe: Germanium & Gallium: Ein US-Projekt rückt nach dieser News jetzt in den Fokus - mitten in Nevada
WKN: 918422 | ISIN: US67066G1040
Advanced Micro Devices: NVIDIA-Jäger bläst zum Angriff auf das Allzeithoch!

Chip-Gigant im Aufwind!

Rückblick

Die AMD-Aktie zog Ende Oktober auf ein neues Allzeithoch. In den folgenden Wochen ging es dann eine Etage tiefer. Es folgte ein Seitwärtsbewegung. Das Chip-Unternehmen profitiert von den Megatrends Künstliche Intelligenz, Cloud-Computing und dem Gaming-Geschäft.

Advanced Micro Devices-Aktie: Chart vom 02.01.2026, Kürzel: AMD, Kurs: 229.68 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Der Chart zeigt eine Konsolidierungsphase, die nun dynamisch nach oben aufgelöst werden könnte. Vorbörslich wurde der Widerstand bei 225 USD bereits überwunden. Ein Ausbruch würde Aufwärtspotenzial in Richtung des alten Allzeithochs bei 267 USD freisetzen.

Mögliches bärisches Szenario

Im Bereich von 215 USD hat sich ein solider Boden gebildet. Solange die Aktie darüber notiert, bleibt das bullische Szenario intakt. Ein Bruch der 215-USD-Marke könnte eine Korrektur bis in den Bereich von 195 - 200 USD auslösen, wo das letzte markante Tief aus November/Dezember liegt.

Meinung

AMD positioniert sich 2026 als stärkster Herausforderer von NVIDIA. Besonders die neue "Helios"-Architektur und die MI450-Beschleuniger, die für Mitte 2026 erwartet werden, treiben die Fantasie der Anleger. Im letzten Quartal 2025 wurden die Erwartungen mit einem Umsatz von 9,25 Mrd. US-Dollar (+36 % YoY) übertroffen. Die nächsten Zahlen werden für den 3. Februar 2026 erwartet.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

  • Aktuelle Marktkapitalisierung: 363.82 Mrd. USD
  • Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 5.67 Mrd. USD
  • Meine Meinung zu Advanced Micro Devices ist bullisch
  • Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens
  • Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 5.01.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt ein Interessenskonflikt vor, weil der Ersteller dieser Anlageempfehlung Positionen in AMD hält. Dadurch unterliegen wir bei dieser Empfehlung einem Interessenkonflikt zwischen unserem Anspruch, einer unvoreingenommenen Empfehlung zu veröffentlichen, und der Möglichkeit von einer durch die Publikation resultierenden Kursentwicklung zu profitieren.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von

© 2026 ratgeberGELD.at
