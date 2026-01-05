© Foto: STR - Nur Photo picture allianceSGH und Steel Dynamics rücken bei BlueScope Steel mit einem Angebot über mehr als 13 Milliarden Australische Dollar vor. Die Aktie reagiert deutlich positiv und ist fast 19 Prozent im Plus.Australiens führender Stahlhersteller BlueScope Steel teilte am Montag mit, dass er ein Übernahmeangebot in Höhe von 13,15 Milliarden Australische Dollar (8,78 Milliarden US-Dollar) erhalten hat. Das Übernahmeangebot stammt von einer Investorengruppe, die aus der von Milliardär Kerry Stokes kontrollierten Seven Group Holdings (SGH) und dem US-amerikanischen Unternehmen Steel Dynamics besteht. Der Vorschlag wurde bereits im Dezember unterbreitet und kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Branche mit den von …Den vollständigen Artikel lesen
