Auf der CES 2026 reden viele Hersteller über Micro-RGB als größte Neuheit für Fernseher. Nicht so Amazon. Mit seiner neuen Ember-Artline-Serie will der Versandhändler das schwarze Loch im Wohnzimmer zum Kunstwerk machen. Galten Röhrenfernseher mit einer Bilddiagonale von 100 Zentimetern früher noch als riesig, würde man sich fürs Wohnzimmer heutzutage vermutlich kein 40-Zoll-Gerät mehr aussuchen. Üblicher sind Fernseher mit 55 oder 65 Zoll. Die bieten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n