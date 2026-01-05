NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktie von ASML ist vom US-Analysehaus Bernstein für 2026 zum Favoriten innerhalb der europäischen Halbleiterbranche gekürt worden. Die Analysten um David Dai hoben das Kursziel für die Aktie des Anlagenbauers für die Chipindustrie von 800 auf 1.300 Euro an und stuften das Papier in der Folge von "Market-Perform" auf "Outperform" hoch. Das Kurspotenzial liegt damit bei rund 25 Prozent.

Der niederländische Maschinenbauer werde stark vom bevorstehenden "DRAM-Superzyklus" profitieren, schrieben die Experten. Die drei größten Hersteller solcher Speicherchips, Samsung, SK Hynix und Micron, seien dabei, ihre Kapazitäten auszubauen und beschleunigten obendrein die Migration auf 1c-Technologie. Dies sei für ASML von großem Vorteil, da diese Technologie einen beschleunigten Umstieg auf fortgeschrittenere Lithografie-Technologie nötig mache und so die Nachfrage nach Anlagen von ASML erhöhe.

Zugleich nehme der Gegenwind ab, was die DRAM-Technologiemigration betreffe. Der Migrationszeitpunkt dürfte angesichts des erwarteten Aufschwungs verschoben werden, da die Anbieter der Produzierbarkeit den Vorrang vor den Kosten geben dürften. Einen weiteren Treiber sehen Analyst Dai und seine Kollegen auch im Bereich Advanced Logic, also fortgeschrittener Logik, um die Nachfrage im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) zu decken. So erweitere die taiwanesische TSMC Berichten zufolge ihre 3-Nanometer-Kapazität, um die KI-Nachfrage zu decken.

"3 nm weist die höchste Lithografie-Intensität auf", schrieben die Analysten dazu und resümierten: "Wir sehen die Jahre 2026 und 2027 für EUV-Technologie und ASML als bedeutende Jahre an. Der Gewinn je Aktie von ASML dürfte unseren Schätzungen nach im Zeitraum 2025 bis 2027 um durchschnittlich jährlich 18 Prozent wachsen. Die Konsensprognose liegt aktuell bei 15 Prozent."

Entsprechend der Einstufung "Outperform" erwarten die Analysten von Bernstein Research, dass die Kursentwicklung der ASML-Aktie in den kommenden zwölf Monaten um mehr als 15 Prozentpunkte über der Entwicklung des MSCI Pan Europe Index liegen wird./ck/jkr/jha/

Analysierendes Institut Bernstein.



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 21:37 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.01.2026 / 20:30 / UTC

