Russischer Bericht: Rheinmetall-Bauteile in Drohnen?! Klar ist, die 1.200 Prozent-TFA-Aktie meldet heute den Fortschritte beim Aufbau von in Anti-Drohnen-Laser. Jetzt neu im Depot 2030: Eine Rheinmetall- und Drohnen-Alternative.Laser gegen Drohnen sind ein neuer Megatrend - nur wenige Tage nach Empfehlung in der HSR-App hat sich etwa Electro Optic Systems (EOS) verdoppelt. Nun will Rheinmetall nachziehen: Mit MBDA wird im ersten Quartal 2026 ein Gemeinschaftsunternehmen für Marine-Laser-Aktivitäten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
