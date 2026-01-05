hier

Technisch muss die Marke 33,60 € fallen. Dann läuft die nächste Etappe bis ca. 38 €. Auf der Kapitalseite plant die Bank, die CET1-Quote stabil bei 13,5 bis 14 % zu halten. Ab 2026 soll die Ausschüttungsquote auf 60 % steigen, was höhere Dividenden und Aktienrückkäufe ermöglicht und die Kapitalrendite zusätzlich unterstützt. Bis 2028 gilt die Messlatte einer Eigenkapitalrendite von 13 %. Kern der Strategie ist ein Umsatzwachstum von rund 5 Mrd. €, das vor allem über den Ausbau der Global-Hausbank-Strategie in den Bereichen Asset Management, Zahlungsverkehr und Advisory erreicht werden soll. Rund 2 Mrd. € des Wachstums sollen dabei aus dem Heimatmarkt Deutschland kommen, gestützt durch fiskalische Impulse, Reformen und langfristige Investitionen. Parallel setzt das Management auf eine deutliche Effizienzsteigerung mit dem Ziel, die Cost-Income-Ratio auf unter 60 % zu senken, getragen von etwa 2 Mrd. € Brutto-Kosteneinsparungen durch Automatisierung, Prozessvereinfachung sowie verstärkten Einsatz von Digital- und KI-Plattformen. Kurse über 40 € sind eine Zeitfrage.