Auf der einen Seite steht ein neuer Rekord bei negativen Strompreisstunden in Deutschland, auf der anderen Seite steigt aber auch die Zahl der Hochpreisstunden. Dies zeigt eine aktuelle Auswertung von Naturstrom. Mit dem Ausbau von Photovoltaik und Windkraft in Deutschland wird die Stromerzeugung volatiler, was sich in den Preisen an der Strombörse niederschlägt. Diese entwickeln sich immer mehr in Richtung der Extreme. So verzeichnete Naturstrom nach der am Montag veröffentlichten Analyse für das Jahr 2025 einen Rekord von 573 Stunden mit negativen Strompreisen. Dies sind nochmal 116 Stunden
