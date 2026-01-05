Der Verband geht von einem nahezu konstanten Photovoltaik-Zubau für 2025 aus und rechnet mit rund 17,5 Gigawatt neu installierter Leistung. Das Photovoltaik-Heimsegment ist allerdings im vergangenen Jahr um rund 25 Prozent eingebrochen, weshalb der BSW-Solar auch an die Politik appelliert, die Rahmenbedingungen nicht noch weiter zu verschlechtern. Nach einer vorläufigen Auswertung der Zahlen des Marktstammdatenregisters schätzt der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW-Solar) den Photovoltaik-Zubau für 2025 auf etwa 17,5 Gigawatt. Dies liegt etwa auf dem Niveau von 2024, als Photovoltaik-Anlagen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland