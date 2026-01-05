Zürich - Der US-Dollar hat sich am Nachmittag im Vergleich zu Mittag wieder etwas abgeschwächt. Vor allem schlechtere Konjunkturaussichten lasten auf dem «Greenback». Im Vergleich zum Mittag schwächt sich der Dollar zum Euro auf 1,1694 nach 1,1682 ab. Das Franken-Dollar-Paar wird derweil zu 0,7943 gehandelt. Um die Mittagszeit stand es noch bei 0,7961. Zum Franken ist der Kurs des Euro ebenfalls leicht gesunken. Am späten Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
