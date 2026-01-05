Leclanché SA / Schlagwort(e): Sonstiges

Leclanché nimmt nach Zwischenfall die Produktion der M3-Module wieder auf



05.01.2026 / 18:00 CET/CEST





Leclanché nimmt nach Zwischenfall die Produktion der M3-Module wieder auf YVERDON-LES-BAINS, Schweiz, 5. Januar 2026 - Leclanché SA , eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich Energiespeicherung, gibt die Wiederaufnahme der Produktion von M3-Modulen in Yverdon-les-Bains nach dem Zwischenfall vom 26. November 2025 bekannt. Nach einigen Wochen der Prüfung und Validierung wurden die Module vor den Weihnachtsferien erfolgreich im Testmodus produziert. Nach dieser Testphase wurde die Standardproduktion am Montag, dem 5. Januar 2026, unter angepassten Betriebsbedingungen wieder aufgenommen, bis die bei dem Zwischenfall beschädigten Anlagen vollständig ersetzt sind. Die angepassten Betriebsbedingungen berücksichtigen Offline-Qualitätstests, während die Inline-Teststation repariert wird. Keiner der Schritte des Montageprozesses wurde verändert oder beeinträchtigt, sodass wir die vollständige Produktkonformität und die volle Produktionskapazität bei den wichtigsten Montageschritten aufrechterhalten können. Der Produktionsbetrieb wird während der gesamten Austauschphase fortgesetzt, wobei in den kommenden Wochen eine schrittweise Hochfahrphase geplant ist. Wir gehen davon aus, dass wir in diesem Modus nahezu die volle Produktionskapazität erreichen werden, und die volle Produktionskapazität wird voraussichtlich wiederhergestellt sein, sobald die neuen Anlagen installiert sind. Die Lieferunterbrechungen für Kunden nach dem Vorfall waren minimal, und mit der Wiederaufnahme der Modulproduktion werden wir in der Lage sein, die Lieferung von Waren an unsere Kunden, einschließlich der Batteriepackmontage in Deutschland, aufrechtzuerhalten. Pierre Blanc, Group CEO & CTIO von Leclanché, sagte: "Ich möchte unseren Ingenieurs-, EHS- und Produktionsteams für ihr außergewöhnliches Engagement und ihre Reaktionsfähigkeit sowie unseren Lieferanten für ihre wertvolle Unterstützung während der Bewertungs- und Wiederherstellungsphase aufrichtig danken. Ihre gemeinsamen Anstrengungen haben maßgeblich dazu beigetragen, dass die Anlage sicher und rechtzeitig wieder in Betrieb genommen werden konnte." Leclanché wird weiterhin aktuelle Informationen bereitstellen, sobald neue wesentliche Informationen verfügbar werden. # # # Über Leclanché Leclanché ist ein weltweit führender Anbieter von kohlenstoffarmen Energiespeicherlösungen auf Basis der Lithium-Ionen-Zellentechnologie. Leclanché wurde 1909 in Yverdon-les-Bains, Schweiz, gegründet. Die Geschichte und das Erbe von Leclanché sind in der Innovation von Batterien und Energiespeichern verwurzelt. Die schweizerische Kultur der Präzision und Qualität sowie die Produktionsstätten in Deutschland machen Leclanché zum bevorzugten Partner für Unternehmen, die nach der besten Batterieleistung suchen und Pionierarbeit für positive Veränderungen in der Art und Weise leisten, wie Energie weltweit erzeugt, verteilt und verbraucht wird. Leclanché ist in drei Geschäftsbereiche gegliedert: Energiespeicherlösungen, E-Mobility-Lösungen und Spezialbatteriesysteme. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 350 Mitarbeiter und verfügt über Repräsentanzen in acht Ländern weltweit. Leclanché ist an der Schweizer Börse notiert (SIX: LECN). SIX Swiss Exchange: ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9 Haftungsausschluss Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen über die Aktivitäten von Leclanché, die durch Begriffe wie "strategisch", "vorgeschlagen", "eingeführt", "wird", "geplant", "erwartet", "Verpflichtung", "erwarten", "prognostizieren", "etabliert", "vorbereiten", "planen", "schätzen", "Ziele", "würden", "potenziell" und "erwarten" gekennzeichnet sein können, "Schätzung", "Angebot" oder ähnliche Ausdrücke oder durch ausdrückliche oder implizite Diskussionen über den Hochlauf der Produktionskapazitäten von Leclanché, mögliche Anwendungen bestehender Produkte oder potenzielle zukünftige Einnahmen aus solchen Produkten oder potenzielle zukünftige Verkäufe oder Gewinne von Leclanché oder einer seiner Geschäftseinheiten. Sie sollten sich nicht zu sehr auf diese Aussagen verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten von Leclanché über zukünftige Ereignisse wider und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führenkönnen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck kommen. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Produkte von Leclanché ein bestimmtes Umsatzniveau erreichen. Es gibt auch keine Garantie dafür, dass Leclanché oder eine seiner Geschäftseinheiten bestimmte finanzielle Ergebnisse erzielen wird. Medienkontakte:



Schweiz / Europa:

Thierry Meyer

T: +41 (0) 79 785 35 81

E-Mail: tme@dynamicsgroup.ch



Deutschland:

Christoph Miller

T: +49 (0) 711 947 670

E-Mail: leclanche@sympra.de



Ansprechpartner für Investoren:

Pierre Blanc

T: +41 (0) 24 424 65 00

E-Mail: invest.leclanche@leclanche.com



