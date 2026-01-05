Die Macnica-Führungskraft soll die regionenübergreifende Zusammenarbeit zwischen Nord- und Südamerika sowie Europa stärken

Macnica Inc. gab heute die Beförderung von Sebastien Dignard zum Chief Executive Officer des Unternehmens für die Atlantikregion bekannt. In dieser Rolle wird Dignard die Geschäfte von Macnica in Nordamerika, Europa und Südamerika verantworten, die Component-to-Solutions-Strategie des Unternehmens vorantreiben und die regionenübergreifende Zusammenarbeit stärken, um langfristigen Mehrwert für Kunden und Partner in wichtigen Branchen zu schaffen.

Dignard war zuvor zwei Jahre lang als President von Macnica Americas tätig und begleitete das Unternehmen in dieser Funktion durch eine Phase des Wachstums und der Transformation in den Bereichen Halbleiter, Imaging, Netzwerke und fortschrittliche Technologien.

Unter seiner Führung verschob sich der Fokus des Unternehmens von einzelnen Komponenten hin zu wertorientierten Lösungen, Ökosystem-Partnerschaften und kundenzentrierter Umsetzung in wichtigen vertikalen Märkten. Dignard wird die Geschäfte in Nordamerika weiterhin verantworten und dabei die Expertise, Innovationskraft und Umsetzungskompetenz von Macnica in der gesamten Atlantikregion bündeln.

"Ich bin sehr stolz auf das, was wir in den letzten zwei Jahren gemeinsam aufgebaut haben", sagte Dignard. "Unsere Weiterentwicklung als lösungsorientierte Organisation, unsere Dynamik in wichtigen Branchen und die Kultur, die wir aufgebaut haben, werden auch in Zukunft das Fundament für die Ausweitung unserer Zusammenarbeit im gesamten atlantischen Raum bilden."

Dignard erklärte, dass die erweiterte Rolle, die er künftig bekleiden wird, ihm die Möglichkeit bietet, Lösungen, Kollegen und Partner in ganz Europa und Südamerika noch besser miteinander zu vernetzen und so die Zusammenarbeit und den Wissensaustausch zwischen den Regionen zu stärken.

"Viele der Herausforderungen, vor denen wir in unseren wichtigsten Branchen in Nordamerika stehen, sowie die damit verbundenen Chancen spiegeln sich auch auf der anderen Seite des Atlantiks wider. Gemeinsam können wir unsere Component-to-Solution-Strategie auf einheitlichere und wirkungsvollere Weise vorantreiben, indem wir unser Fachwissen zum Nutzen unserer Kunden und Partner bündeln", erklärte er.

"Sebastien hat im Laufe seiner Karriere und durch sein Engagement in den letzten zwei Jahren bei Macnica Americas Unternehmen erfolgreich durch Phasen des Wachstums und Wandels geführt sowie leistungsstarke Teams, vertrauenswürdige Partner-Ökosysteme und differenzierte Lösungsstrategien aufgebaut", so Akinobu Miyoshi, Co-CEO von Macnica. "Macnica wird auch in Zukunft in Nordamerika und den Atlantikraum investieren, und seine Führungsqualitäten, die von unserer Zentrale und unseren Teams in ganz Asien unterstützt werden, werden entscheidend dazu beitragen, diese Dynamik auf ganz Amerika und Europa auszuweiten sowie die regionale Umsetzung mit unserer globalen Vision und unseren langfristigen Wachstumszielen in Einklang zu bringen."

