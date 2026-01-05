Zu Beginn der Woche verzeichneten die Aktien von Siltronic einen deutlichen Kursanstieg. Mit einem Plus von 7,84 Prozent avancierten sie zum besten Wert im SDAX an diesem Handelstag. Im Handelsverlauf erreichte die Aktie ein Tageshoch von 55,40 Euro. Letztlich schloss sie auf der Handelsplattform Xetra bei 55,00 Euro und bestätigte damit ihre starke Performance im Tagesverlauf.Siltronic zählt aktuell zu den laufenden Empfehlungen von RuMaS. Erst ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 RuMaS