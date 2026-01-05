Zu Beginn der Woche verzeichneten die Aktien von Siltronic einen deutlichen Kursanstieg. Mit einem Plus von 7,84 Prozent avancierten sie zum besten Wert im SDAX an diesem Handelstag. Im Handelsverlauf erreichte die Aktie ein Tageshoch von 55,40 Euro. Letztlich schloss sie auf der Handelsplattform Xetra bei 55,00 Euro und bestätigte damit ihre starke Performance im Tagesverlauf.Siltronic zählt aktuell zu den laufenden Empfehlungen von RuMaS. Erst ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.