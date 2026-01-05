Der Windkraftanlagenbauer Nordex ist mit einem beeindruckenden Schwung in das neue Börsenjahr gestartet. Bereits an den ersten beiden Handelstagen konnte das Unternehmen Kursgewinne verzeichnen, was RuMaS-Abonnenten einen Aktiengewinn von 7,69 Prozent bescherte. Insgesamt beläuft sich der maximale Gewinn bei diesem Börsentipp mittlerweile auf beachtliche 85 Prozent, und es sieht immer mehr nach einer Kursverdopplung für RuMaS-Abonnenten aus.Neben ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.