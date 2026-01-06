EQS-News: Super Micro Computer, Inc.
Data Center Building Block Solutions (DCBBS) und fortschrittliche direkte Flüssigkeitskühlungstechnologie (DLC) mit eigenem Design und eigener Fertigung von Supermicro in den USA beschleunigen die Bereitstellung der nächsten Generation flüssigkeitsgekühlter KI-Infrastruktur
SAN JOSE, Kalifornien, 6. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein Komplettanbieter von IT-Lösungen für KI, Cloud, Speicher und 5G/Edge, gab heute bekannt, dass es in Zusammenarbeit mit NVIDIA seine Fertigungskapazitäten und Flüssigkeitskühlungsfähigkeiten erweitert, um als erstes Unternehmen auf den Markt zu kommen, das für die NVIDIA Vera-Rubin- und Rubin-Plattformen optimierte Lösungen im Rechenzentrumsmaßstab anbietet. Dank der beschleunigten Entwicklung und Zusammenarbeit mit NVIDIA ist Supermicro einzigartig positioniert, um die Flaggschiff-Systeme NVIDIA Vera Rubin NVL72 und NVIDIA HGX Rubin NVL8 schnell einzusetzen. Der bewährte Ansatz von Supermicro für Data Center Building Block Solutions (DCBBS) sorgt für eine optimierte Produktion, umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten und eine schnellere Bereitstellung, wodurch Kunden einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil bei der KI-Infrastruktur der nächsten Generation erhalten.
"Die langjährige Partnerschaft von Supermicro mit NVIDIA und unsere agilen Bausteinlösungen ermöglichen es uns, die fortschrittlichsten KI-Plattformen schneller als andere auf den Markt zu bringen", sagte Charles Liang, Präsident und CEO von Supermicro. "Mit unserer erweiterten Fertigungskapazität und unserer branchenführenden Expertise im Bereich Flüssigkeitskühlung ermöglichen wir Hyperscalern und Unternehmen die Bereitstellung der NVIDIA Vera Rubin- und Rubin-Plattforminfrastruktur in großem Maßstab mit unübertroffener Geschwindigkeit, Effizienz und Zuverlässigkeit."
Weitere Informationen finden Sie unter https://www.supermicro.com/en/accelerators/nvidia/vera-rubin
Flaggschiff-Produkte:
Zu den wichtigsten Funktionen der NVIDIA Vera-Rubin-Plattform gehören:
Darüber hinaus profitiert die NVIDIA Vera Rubin-Plattform von der neu angekündigten NVIDIA Spectrum-X Ethernet Photonics-Vernetzung, die auf dem Spectrum-6 Ethernet ASIC (102,4 Tb/s Switching auf TSMC 3 nm mit 200G SerDes Co-Packaged Optics und vollständig gemeinsam genutzten Puffern) basiert. Dies bietet im Vergleich zu herkömmlichen steckbaren Optiken eine 5-fache Energieeffizienz, 10-fache Zuverlässigkeit und 5-fache Anwendungsverfügbarkeit. Zu den verfügbaren Modellen gehören der flüssigkeitsgekühlte SN6800 (409,6 Tb/s CPO, 512x 800G-Ports), SN6810 (102,4 Tb/s CPO, 128x 800G-Ports) und SN6600 (steckbar, 128x 800G-Ports, luft-/flüssigkeitsgekühlt). Ergänzt wird dies durch Supermicro-basierte Speicherlösungen mit dem Petascale-All-Flash-Speicherserver und dem JBOF-System, die den NVIDIA BlueField -4 DPU unterstützen und eine Vielzahl von Datenmanagement-Lösungen ausführen.
Die strategischen Investitionen von Supermicro in erweiterte Fertigungsanlagen und einen umfassenden End-to-End-Technologie-Stack für Flüssigkeitskühlung dienen speziell der Rationalisierung der Produktion und Bereitstellung vollständig flüssigkeitsgekühlter NVIDIA Vera-Rubin- und Rubin-Plattformen. In Kombination mit der modularen DCBBS-Architektur beschleunigen diese Funktionen die Bereitstellung und die Zeit bis zur Inbetriebnahme, indem sie eine schnelle Konfiguration, strenge Validierung und nahtlose Skalierung von Plattformen mit hoher Dichte ermöglichen und so sicherstellen, dass Kunden First-to-Market-Vorteile erzielen.
Informationen zu Super Micro Computer, Inc.
Supermicro (NASDAQ: SMCI) ist ein weltweit führender Anbieter anwendungsoptimierter IT-Gesamtlösungen. Supermicro wurde in San José, Kalifornien, gegründet und ist dort tätig. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, als Erster Innovationen für Unternehmens-, Cloud-, KI- und 5G-Telco/Edge-IT-Infrastrukturen auf den Markt zu bringen. Wir sind ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen mit Servern, KI, Storage, IoT, Switch-Systemen, Software und Support-Services. Die Expertise von Supermicro im Design von Motherboards, Stromversorgungen sowie Gehäusen stellt eine zusätzliche Unterstützung für unsere Entwicklung sowie Produktion dar und ermöglicht unserer Kundschaft weltweit, Innovationen der nächsten Generation von der Cloud bis zur Edge durchzuführen. Unsere Produkte werden unternehmensintern (in den USA, Taiwan sowie den Niederlanden) entwickelt und hergestellt. Dabei werden globale Betriebe für Skalierbarkeit sowie Effizienz genutzt und optimiert, um die Gesamtbetriebskosten zu senken sowie die Umweltbelastung zu reduzieren (Green Computing). Das preisgekrönte Portfolio von Server Building Block Solutions ermöglicht Kunden, ihre Produkte genau für ihre Arbeitslast und Anwendung zu optimieren, indem sie aus einer umfangreichen Systemfamilie auswählen. Diese besteht aus unseren flexiblen und wiederverwendbaren Bausteinen und unterstützen einen umfassenden Satz Formfaktoren, Prozessoren, Arbeits- sowie Datenspeichern, GPUs und Netzwerk-, Stromversorgungs- sowie Kühllösungen (klimatisiert, freie Luftkühlung oder Flüssigkühlung).
