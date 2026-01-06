Die spektakuläre Festnahme des venezolanischen Präsidenten durch US-Behörden markiert eine weitere historische Zäsur, die weit über Südamerika hinausstrahlt. Sie ist der ultimative Beweis dafür, dass die Ära der diplomatischen Samthandschuhe vorbei ist und sich auf dem internationalen Parkett zunehmend das Recht des Stärkeren durchsetzt. Für die globalen Finanzmärkte und strategische Investitionen bedeutet dieser Zugriff eine radikale Neubewertung von Länderrisiken. Wenn Staatschefs nicht mehr sicher sind, sind es Investitionen in Minen und Infrastruktur in politisch instabilen Regionen erst recht nicht. In diesem neuen Klima der harten Machtpolitik wird Versorgungssicherheit zur einzigen Währung, die zählt. Daher rückt jetzt ein Unternehmen in den Fokus, das exemplarisch für die Rohstoffsicherheit Nordamerikas steht: Globex Mining. Mit einem gigantischen Portfolio von über 200 Projekten in den sichersten Jurisdiktionen der Welt bietet Globex genau jenen geopolitischen Schutzschirm, den der Markt jetzt verzweifelt sucht.Den vollständigen Artikel lesen ...
