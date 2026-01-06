© Foto: Algi Febri Sugita - ZUMA Press WireAMD greift Nvidia im KI-Markt an: Neue Chips für Firmenrechenzentren und ambitionierte Leistungsversprechen sollen dem Halbleiterkonzern mehr vom Milliardenmarkt für Künstliche Intelligenz sichern.Der Chipkonzern Advanced Micro Devices (AMD) bläst im milliardenschweren Markt für KI-Hardware zum Angriff auf Nvidia. Auf der Technologiemesse CES stellte AMD einen neuen Spezialprozessor für kleinere Unternehmensrechenzentren vor und machte zugleich deutlich: Die Nachfrage nach Rechenleistung für Künstliche Intelligenz steht aus Sicht des Managements erst am Anfang. Neu im Portfolio ist der MI440X, ein Beschleunigerchip, der speziell für kompakte, unternehmenseigene Rechenzentren entwickelt …Den vollständigen Artikel lesen
