Das war stark: Der Münchner Autobauer setzt seine beeindruckende Serie in den USA fort. So gelang es dem DAX-Konzern im vergangenen Jahr bereits zum dritten Mal in Folge, einen neuen Absatzrekord zu erzielen. So meldete BMW am Montag in Woodcliff Lake, dass man 2025 insgesamt 388.897 Autos auf dem US-Markt verkauft hat, ein Plus von 4,7 Prozent im Vergleich zu 2024. Im vierten Quartal wurden 113.512 Fahrzeuge verkauft. Das waren 3,4 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Und das wohlgemerkt in keinem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär