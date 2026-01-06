Marktbericht für den 06. Januar 2026: Die Aktienmärkte starten freundlich in den Dienstag, trotz einer politisch angespannten Nachrichtenlage. Die Festnahme des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro durch US-Spezialeinheiten dominiert zwar die Schlagzeilen, hat an den Finanzmärkten bislang aber keine spürbare Risikoaversion ausgelöst. Aktien in Asien notieren überwiegend fester, ebenso der DAX, der zu Wochenbeginn ein neues Rekordhoch markiert hat. Investoren bleiben damit klar risikobereit. Makroökonomisch rücken heute die deutschen Inflationsdaten für Dezember in den Mittelpunkt. Nach dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Nebenwertewelt