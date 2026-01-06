Marktbericht für den 06. Januar 2026: Die internationalen Aktienmärkte setzen ihre freundliche Tendenz zum Jahresbeginn fort. Besonders Technologiewerte profitieren von anhaltendem Optimismus rund um Künstliche Intelligenz und neue Produktzyklen. Die CES 2026 in Las Vegas liefert zusätzliche Impulse, da zahlreiche Konzerne dort neue Chips, Plattformen und Anwendungen vorstellen. Entsprechend fest zeigen sich die US-Indizes, allen voran der Nasdaq. Makroseitig richtet sich der Blick auch hier auf die Inflationsentwicklung in Europa. Sinkende Teuerungsraten stützen die Erwartung, dass die EZB an ...Den vollständigen Artikel lesen ...
