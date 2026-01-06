Zug - Holcim hat die im Mai 2025 angekündigte Übernahme des französischen Baustoffkonzerns Alkern abgeschlossen. Damit soll der Bereich hochwertige Gebäudelösungen ausgebaut werden. Alkern stellt unter anderem vorgefertigte Betonelemente für nachhaltiges Bauen her, wie Holcim am Dienstag mitteilte. Im vergangenen Jahr erzielte das Unternehmen mit rund 1000 Mitarbeitern in mehr als 50 Produktionsstätten einen Umsatz von rund 250 Millionen Euro. Zusätzlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
