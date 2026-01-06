Lego bringt mit dem Smart Brick einen Baustein auf den Markt, der mit Sound, Licht und Erkennung von Figuren das Bauen interaktiv macht. Was steckt hinter der Technik? Der dänische Spielwarenkonzern Lego hat auf der Technikmesse CES einen neuartigen interaktiven Baustein vorgestellt. Der Lego Smart Brick verfügt über einen Lautsprecher, LED-Leuchten und einen winzigen Chip, der andere Smart Bricks und Minifiguren erkennen und mit ihnen interagieren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
