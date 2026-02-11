Unterföhring (ots) -Heute startet die 21. Staffel von "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" auf ProSieben und Joyn - und schon jetzt steht fest: Das Format überzeugt in diesem Jahr nicht nur wieder modisch und die Zuschauer:innen, sondern auch den Werbemarkt. Mit Unilever, FIAT, Alpro, der LEGO Gruppe und Dyson gewinnt Seven.One Media gleich fünf neue, namhafte Sponsoring-Partner, die die vielen Vorteile des Premium-Werbeumfelds rund um die Show für sich nutzen. Komplettiert wird das Sponsorenportfolio durch bett1.de: Bereits zum zweiten Mal ist die Matratzenmarke als Joyn-Sponsor mit an Bord. Das zeigt die Attraktivität des Formats für neue wie auch etablierte Werbepartner.Lennart Harendza, Chief Revenue Officer und Geschäftsführer Seven.One Media: "'Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum' gehört bei Zuschauer:innen wie auch bei Werbekunden seit Jahren zu unseren gefragtesten Formaten. Das spiegelt sich auch im diesjährigen Sponsorenensemble wider: Mit der LEGO Gruppe, Alpro, Dyson und bett1.de haben wir Marken aus ganz unterschiedlichen Branchen vertreten - sowohl mit klassischen Sponsorings als auch mit aufmerksamkeitsstarken Inszenierungen innerhalb des Formats. Und mit Unilever und Fiat kommen zudem gleich zwei neue TV-Sponsoren hinzu, die von der hohen Reichweite und Strahlkraft des Formats profitieren."So integriert die Seven.One Media die Sponsoren im TV und digitalUnilever und die italienische Automobilmarke Fiat feiern 2026 ihr Debüt bei GNTM: Unilever begleitet die Staffel im März erstmals als TV-Sponsor, um seine Marke Dove zu bewerben. Ab April übernimmt Fiat das TV-Sponsoring und rückt auch mit zusätzlichen TV-Cut-Ins das ikonische Fiat-500-Modell in den Fokus - und verbreitet damit ein Gefühl von Dolce Vita. Alpro setzt erstmals auf das vielfältige Digitalinventar von "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" und begleitet die Show ab Staffelstart mit einem Joyn-Sponsoring. Zusätzlich setzt die Marke auf ein Social- und Studio71-Sponsoring, Produktplatzierungen, TV-Cut-Ins sowie eine Lizenzpromotion. Auch Dyson ist als Neuzugang dabei und setzt auf eine Joyn- und Social-Media-Partnerschaft sowie auf aufmerksamkeitsstarke Placements - zusätzlich unterstützt die Technologie-Marke mit ihren Beauty-Produkten die Produktion als Ausstatter. Die LEGO Gruppe ist bereits zum zweiten Mal Teil des Formats und rückt in diesem Jahr die LEGO Botanicals durch aufmerksamkeitsstarke Product Placements, TV-Cut-Ins, eine Lizenzpromotion sowie erstmals durch ein Joyn-Sponsoring stärker in den Fokus. Auch bett.1.de setzt erneut auf GNTM und begleitet die diesjährige Staffel als Joyn- und Social-Sponsor.Pressekontakt:Kristina SchreiberSenior PR Manager / Business CommunicationsSeven.One Entertainment GroupTel. +49 (0) 89 95 07 2410E-Mail: Kristina.Schreiber@seven.oneMedienallee 7 - 85774 Unterföhringwww.seven.oneOriginal-Content von: SevenOne Media GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/42713/6214754