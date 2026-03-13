DJ Stellantis will China-Hersteller zu Europa-Investitionen bewegen - Agentur

DOW JONES--Stellantis hat nach Informationen von Bloomberg mit chinesischen Autoherstellern über Investitionen in sein schwächelndes europäisches Geschäft gesprochen, darunter Xiaomi und Xpeng. Der europäisch-amerikanische Multimarkenkonzern wolle sich mit seinen Investitionen auf Amerika konzentrieren, schreibt die Nachrichtenagentur unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Zu den diskutierten Optionen gehörten der Erwerb von Anteilen an Maserati oder anderen Automarken. In den Gesprächen sei es laut den Insidern auch um Zugang zu den Produktionskapazitäten hierzulande gegangen. Chinesische Hersteller wollen in Europa wachsen.

Stellantis erklärte laut Bloomberg, man äußere sich nicht zu Spekulationen, während ein Medienvertreter von Xpeng eine Stellungnahme ablehnte und Xiaomi auf diese Bitte zunächst nicht reagierte.

